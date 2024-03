Em nota oficial, o Inter confirmou que Lucas Alario está fora de combate contra o Juventude. Problema concreto para Eduardo Coudet. Inclusive, o atacante foi liberado para ir a Buenos Aires consultar com o médico de confiança, que realizou a cirurgia no joelho direito no ano passado. A esperança colorada ainda é poder contar com o argentino em uma possível final do Gauchão.