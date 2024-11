O ex-Grêmio que merece o prêmio Fair Play da Fifa

Em 2016, a Fifa passou a entregar no The Best o Prêmio Fair Play, para reconhecer jogador, técnico, equipe, árbitro, torcedor individual ou torcida a um comportamento exemplar, dentro ou fora do campo. Na cerimônia de janeiro, pelos prazos, o ex-gremista Pepê está fora da disputa. Mas, para a de 2026, ele é candidatíssimo.