A MLS começa a contabilizar as perdas com a ausência de Messi na disputa dos playoffs. No fim de semana, o Atlanta surpreendeu ao eliminar o Inter Miami na melhor de três jogos. Assim, o time de piores números entre os 16 classificados tirou o de melhor campanha. Obras do formulismo, do qual, graças a Deus, o Brasileirão se livrou.