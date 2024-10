A semana Gre-Nal mais longa em 115 anos de rivalidade começou antes para o Inter. Roger se antecipou e acabou com qualquer mistério que poderia vir em relação ao substituto de Thiago Maia: será Bruno Henrique. O que Roger levará até a hora do jogo é o mistério de como encaixará Bruno no lugar de Thiago e fará com que ele desempenhe as tarefas. Não são poucas.