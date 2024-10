O dilema de Renato para a decisão contra o Fortaleza 

Renato fez um movimento claro de recuar o Grêmio e adotar um jogo de segurança. A derrota para o Criciúma mostrou que o plano de modelo de proposição levava a um caminho perigoso. Assim, Edenilson foi resgatado para fechar o lado direito. É dele o lugar que seria dos meias, no caso, Monsalve. No lado esquerdo, o eleito foi Aravena, de grande aplicação tática. É aqui que as interrogações começam a brotar sobre a manutenção desse Grêmio mais defensivo e conservador.