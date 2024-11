A criação de abelhas sem ferrão será o foco do 1° Simpósio de Meliponicultura da Serra Gaúcha, promovido pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e pela Associação de Meliponicultores da Serra Gaúcha (Assermel). O encontro será realizado neste sábado (29) e domingo (1°), no UCS Cinema e nos jardins ao lado do Centro de Convivência da instituição.