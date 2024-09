O que o Inter pode ter de devolver aos investidores da LFU

O Inter está entre os clubes da Liga Forte União (LFU) que revisam o acordo com a LCP Capital, a XP e a General Atlantic, e venderão 10% dos direitos de TV por 50 anos, em vez dos 20% assinados no ano passado. Além do clube gaúcho, os demais integrantes do bloco na Série A também fecharam acordo de redução nesses termos. Outros clubes, esses da Série B, adotaram percentuais diferentes, de 15% e 17%.