O jogo que definirá o restante do Brasileirão do Grêmio

O jogo da noite desta quarta-feira (24) contra o Criciúma esconde uma decisão que norteará a reta final do Grêmio na temporada. Vencer os catarinenses significa se afastar do Z-4 e desfrutar de uma distância segura o suficiente para traçar novos objetivos no Brasileirão. Até aqui, o olhar tem sido para baixo na tabela. Vencer abre a vista para posições mais acima e muda o foco.