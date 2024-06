O Juventude volta a jogar diante do seu torcedor depois de 38 dias. O confronto na noite desta quarta-feira (5), às 19h, contra o Atlético-GO, será o primeiro jogo no Alfredo Jaconi desde que os efeitos da chuva no Rio Grande do Sul levaram à suspensão do futebol no Estado. A partida também será o primeiro jogo da Série A no RS após a tragédia climática.