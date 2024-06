O Inter abriu o leilão das camisas usadas na partida contra o Belgrano, cuja renda será destinada às vítimas das enchentes no Estado. Os uniformes foram customizados para enviar ao mundo uma mensagem com o tamanho das dificuldades e desafios que os gaúchos enfrentam devido aos estragos provocados pelas chuvas. A partida era a primeira de um clube gaúcho depois da paralisação do futebol devido ao desastre climático.