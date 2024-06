Será uma noite para o Grêmio definir o seu caminho na Libertadores. Terminando em primeiro do Grupo C, o Tricolor enfrenta o Peñarol e fica do mesmo lado de Flamengo, que decide fora, e do Palmeiras. Ficando em segundo, o clube gaúcho pega o Fluminense, atual campeão do torneio, e tem chances de enfrentar o Atlético-MG e o River — que teve a melhor campanha da primeira fase e garantiu qualquer decisão no Más Monumental, onde tem média de 80 mil torcedores e não perdeu neste ano.