Em um Gauchão curto e no qual os pontos são cumulativos, para definir mandos nas fases eliminatórias, vencer e somar o máximo de pontos é fundamental. Por isso, o 1 a 0 sobre o Avenida precisa ser comemorado pelos colorados. Afora isso, qualquer análise fica comprometida. Assim como no jogo de sábado (20), entre Grêmio e Caxias, foi nítida a ausência quase total de condições físicas de quem trabalhou apenas 10 dias. É um atentado a que se submete os jogadores. Mas, enfim, os clubes acabam aceitando esse calendário imposto pela CBF e devem arcar com as consequências que ele traz. Uma delas é jogar sem ter condições para tal e expor seus jogadores ao risco de lesões mais sérias.