Foi um começo com derrota e algumas atuações assustadoras. Mas é impossível cobrar algo de um time que entrou em campo com 10 dias de pré-temporada. Para enfrentar um rival que iniciou o ano sete semanas e quatro jogos-treinos antes. O 2 a 1 do Caxias confirmou o que era lógico. Por outro lado, a tarde no Centenário serviu para o Grêmio também confirmar o que era lógico, a necessidade de encorpar tecnicamente seu grupo. Mesmo que o fôlego esteja abaixo, a técnica, ao menos, precisa aparecer. Ficou claro que, para as demandas de 2024 do Grêmio, ela está distante de ser a ideal.