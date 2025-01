Boca do Lobo: a história do estádio mais antigo do Brasil

O Gauchão tem o retorno dos jogos na Boca do Lobo, o estádio mais antigo do Brasil. O Esporte Clube Pelotas voltou à elite do futebol gaúcho em 2025. O campo na cidade de Pelotas é palco da paixão da torcida do áureo-cerúleo desde 1908, ano de fundação do clube.

Inicialmente denominado Estádio da Avenida, o campo e o pavilhão de madeira para 800 pessoas foram inaugurados em 25 de outubro de 1908. O novo clube recebeu o Sport Club Rio Grande, hoje o mais antigo do futebol brasileiro. Na primeira partida, dos segundos times, a equipe da casa venceu por 5 a 1. No jogo principal, dos primeiros quadros, os pelotenses perderam para os rio-grandinos por 3 a 2.

O terreno da Avenida Bento Gonçalves pertencia ao Club Sportivo Internacional, que se fundiu ao Football Club para fundar o Sport Club Pelotas. Em 1917, a praça de esportes foi ampliada. Em volta de um novo pavilhão, foram construídas quadras de tênis e pista de patinação. Em 1919, o Pelotas festejou as reformas recebendo a seleção da Argentina, que retornava do Rio de Janeiro. A partida terminou empatada por zero a zero.

A iluminação para jogos noturnos foi inaugurada em 1948, na celebração dos 40 anos do clube. No início da década de 1960, o Pelotas construiu o pavilhão social de concreto. Em quase 120 anos, o estádio passou por várias obras de ampliação. Em 2010, ficou pronta a arquibancada da Rua Amarante, atingindo a capacidade de 23.336 mil espectadores.

Nos anos 1960, os jornais de Porto Alegre noticiavam os jogos no "Estádio da Avenida Bento Gonçalves". A denominação "Boca do Lobo" começou a aparecer no final daquela década e se consolidou nos anos 1970.

Em uma versão sobre a origem do nome, o pesquisador e diretor de História do Pelotas, Fred Mendes, explica que a Avenida Domingos de Almeida e a Rua Gonçalves Chaves se encontram junto ao estádio e formam um ângulo semelhante ao da boca de um lobo.

O lobo é o mascote do clube.