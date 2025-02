Onde os porto-alegrenses curtiam a noite nos anos 1960

Mocidade no bar Black Horse, em 1964. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

Um coquetel, um caneco de chope, petiscos e uma esticada nas pernas no "hully-gully". As atrações da noite de Porto Alegre na década de 1960 estavam concentradas no centro e nas avenidas Independência e Cristóvão Colombo. Em edição de 1964, a Revista do Globo ofereceu um retrato dos bares da cidade.

Desde a abertura em 1955, o Je Reviens era "um dos mais populares". Ele ficava na sobreloja do Edifício Chaves Barcellos, na esquina das ruas dos Andradas e General Câmara. Um ambiente de cadeiras baixas, aquários iluminados e souvenirs de todo o mundo espalhados entre as garrafas de bebidas. Metade dos frequentadores falava português e o restante se dividia entre alemão, inglês, francês, espanhol e holandês. O suíço Werner era o proprietário. Só fechava aos domingos. O bar abria às 16h e fechava quando saía o último cliente na madrugada.

Je Reviens ficava no Edifício Chaves Barcellos. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

O Black Horse, no 13º andar de edifício da Rua Coronel Vicente, oferecia uma vista privilegiada da cidade iluminada à noite. Um local sempre animado, ótimos drinques e bonita decoração nas cores preta, dourada e vermelha. A iluminação era em tons encarnados. Na pista, o bar prometia "música suave para dançar". Os drinks preparados pelos alemães Walter e Willy faziam sucesso.

O Vip´s, na Rua Senhor dos Passos, reunia a mocidade para "dançar o twist, o hully-gully e o mashed potato". Lugar simpático, com cópias de quadros famosos nas paredes. Ronaldo Grehs, um dos proprietários, era o grande animador. Abria das 19h às 3h.

Os bares do City Hotel, na Rua José Montaury, e Hotel Plaza, na Rua Senhor dos Passos, também atraíam muita gente no início de noite. No Plazinha, as especialidades eram "os complementos do coquetel, umas excelentes torradinhas de bananas e queijo quente". Nivaldo, o barman, preparava o "melhor Dry Martini da cidade"

O Johann Brahms era um restaurante e bar de chope na esquina da Avenida Cristóvão Colombo com a Rua Garibaldi. Velas colocadas em garrafas sobre as mesas decoravam o ambiente. Os músicos Primo e Adão animavam a noite no piano.