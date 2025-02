Morre herói da TV brasileira nos anos 1960

O ator e policial Carlos Miranda , o inesquecível Vigilante Rodoviário , morreu nesta segunda-feira (17) no interior de São Paulo . Aos 91 anos, ele estava internado em hospital de São João da Boa Vista. Miranda foi o primeiro herói brasileiro de uma série de TV . Depois do sucesso na tela, ingressou na carreira de policial rodoviário.

O Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo comunicou que o velório será realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. O sepultamento ocorrerá na terça-feira (18), às 10h, no Mausoléu da Polícia Militar, no Cemitério do Araçá. A morte foi por causas naturais.