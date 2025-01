Uma aula de barco à vela no Guaíba

Quem nunca teve vontade de velejar no Guaíba? É mais fácil do que se pode imaginar. Na série É Bacana em PoA, criada pela coluna para destacar lugares e experiências incríveis na cidade, a gente mostra como.

Antes de mais nada, é preciso dizer: dá para fazer aulas mesmo sem ter barco, equipamentos ou qualquer experiência. Também não é preciso ser milionário (veja os valores abaixo).

A dica é procurar a Barra Limpa, primeira escola de vela fundada na Capital, há 48 anos, no tradicional Clube dos Jangadeiros, às margens do Guaíba. O local costuma sediar torneios nacionais e internacionais e receber campeões olímpicos, como Robert Scheidt, que esteve competindo no clube no último final de semana.

Para aprender, não é obrigatório se associar, nem saber nadar. Basta se sinta bem ao estar na água, manter uma boa condição física, ter a partir de 5 anos (sem limite de idade) e, claro, alguma dose de coragem e disposição.

Eu fui até o local em um fim de tarde ensolarado e ventoso, acompanhada da fotojornalista Camila Hermes, da assistente Maria Clara Centeno (que roteirizou o vídeo acima) e do criador Denzel Valiente (a mente por trás do conteúdo especial nas nossas redes sociais).

Na ilha artificial do clube (nota: só a ilha, já vale a visita), fomos recebidos pelo instrutor Tiago Jacobus, que explicou todos os detalhes da aventura e me acompanhou no Ranger 22 (o barco que você vê nas fotos).

O mais incrível é ver o skyline de Porto Alegre de dentro da água. É outra cidade TIAGO JACOBUS Instrutor

O restante da turma nos seguiu de bote, para captar as imagens e sentir, como eu, a delícia que é conhecer (de verdade) um dos nossos mais belos cartões postais.

Primeira boa notícia: não caí do barco. Segunda informação: consegui, já na primeira aula, conduzir a embarcação, ajudar a hastear a vela e aprender o básico. Terceira confidência: o que mais gostei mesmo, além das noções técnicas, foi sentir o vento no rosto, curtir o silêncio lá no meio e ver a cidade, linda e dourada, de um ângulo novo e, para mim, surpreendente.

Vai por mim: a experiência vale muito.

O instrutor

Tiago me dando explicações. Camila Hermes / Agencia RBS

Tiago Jacobus, um dos instrutores mais experientes do clube, começou a velejar com sete anos e é ex-aluno da escola, onde aprendeu tudo o que sabe.

— Nesses mais de 40 anos, a vela me ensinou muito, inclusive lições para a vida. Quando o vento muda, a gente tem de se adequar. Temos de respeitar a natureza, o meio ambiente. A vela me ensinou a ser uma pessoa melhor e um profissional melhor — diz o professor.

Bússola

O quê: aulas na Escola de Vela Barra Limpa, do Clube dos Jangadeiros

aulas na Escola de Vela Barra Limpa, do Clube dos Jangadeiros Onde: Rua Ernesto Paiva, 139, bairro Tristeza, na Capital

Rua Ernesto Paiva, 139, bairro Tristeza, na Capital Valores: para não sócios, a partir de R$305 (uma vez por semana); para sócios, a partir de R$218. Inclui tudo: barco, colete salva-vidas e instrutor profissional

para não sócios, a partir de R$305 (uma vez por semana); para sócios, a partir de R$218. Inclui tudo: barco, colete salva-vidas e instrutor profissional Contato: telefone e WhatsApp (51) 3094-5770. Mais informações no site oficial (jangadeiros.com.br) e no perfil @clubedosjangadeiros no Instagram.

telefone e WhatsApp (51) 3094-5770. Mais informações no e no perfil no Instagram. Dica 1: o clube oferece aulas experimentais gratuitas (mediante agendamento) para um primeiro contato, em diferentes modalidades e barcos (desde pequenos até maiores), com todos os equipamentos de segurança necessários e inclusive roupas para proteger do frio. Ou seja: dá para fazer um teste sem compromisso.

o clube oferece aulas experimentais gratuitas (mediante agendamento) para um primeiro contato, em diferentes modalidades e barcos (desde pequenos até maiores), com todos os equipamentos de segurança necessários e inclusive roupas para proteger do frio. Ou seja: dá para fazer um teste sem compromisso. Dica 2: se tiver medo, barcos maiores são mais estáveis e menos suscetíveis a adernar. Eu fiz aula num deles. Balança menos.

se tiver medo, barcos maiores são mais estáveis e menos suscetíveis a adernar. Eu fiz aula num deles. Balança menos. Dica 3: o instrutor disse que muita gente que chega lá e diz "estou velho demais para aprender". Nada disso: Tiago conta que recebe pessoas na casa dos 60, 70 anos e que basta querer.