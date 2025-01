Marca de Gramado lança chocolate em homenagem à vindima

Inspirada na vindima (a colheita da uva, a pleno vapor na serra gaúcha), uma das mais tradicionais marcas de chocolate da região acaba de lançar uma novidade: barras trufadas com recheio de licor de vinho, combinado a uvas de mesa e do tipo bordeaux desidratadas .

Além de prestar uma homenagem à colheita, o doce desenvolvido pela Devorata celebra a imigração italiana no RS , que completará 150 anos em 2025.

— As uvas carregam em si a força das mãos de cada viticultor, que faz da nossa serra gaúcha o cenário dos grandes vinhos e espumantes do Brasil — ressalta Mariana Milani, uma das sócias da Devorata.

A iguaria pode ser encontrada nas quatro lojas da empresa, espalhadas pelas cidades de Garibaldi e Bento Gonçalves. Vale destacar que as uvas utilizadas na produção dos chocolates são oriundas de empresas gaúchas. Já a matéria-prima do chocolate é o cacau de origem brasileira, cultivado no Pará e na Bahia.