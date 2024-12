Brigada Militar lança livro sobre atuação dos policiais na enchente de maio

Sete meses após o maior desastre ambiental da história do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar lançou um livro . A publicação reúne fotos e relatos de profissionais da segurança pública que atuaram na linha de frente dos resgates durante a enchente.

A obra Ano de 2024, a catástrofe que marcou a história do Rio Grande do Sul foi lançada na última terça-feira (10), no Salão Nobre do Quartel do Comando-Geral. A versão digital está disponível no link. Ainda não foi confirmado se o título será comercializado ou distribuído fisicamente.