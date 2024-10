O escritor e roteirista Tailor Diniz, autor de Os Canibais da Rua do Arvoredo (que deu um toque atual a uma das mais famosas e assustadoras lendas urbanas de Porto Alegre), tem livro novo no prelo. Dessa vez, o pano de fundo da história é um dos assuntos mais polêmicos do momento: o universo das apostas online.