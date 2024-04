O Estúdio de Dança Gross, de Sapucaia do Sul, terminou o Youth American Grand Prix (YAGP), uma das maiores competições internacionais do gênero, no "top 12" do mundo. A premiação ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos, no último dia 21, na categoria de grupos de balé contemporâneo, com integrantes de 14 a 18 anos.