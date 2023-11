Criado em 1995, o Jardim Botânico de Lajeado, no Vale do Taquari, está prestes a se associar à Botanic Gardens Conservation International (BGCI), do Reino Unido, considerada uma das maiores redes de conservação de plantas do mundo. Para viabilizar a adesão, o prefeito Marcelo Caumo apresentou um projeto pedindo a autorização da Câmara de Vereadores.