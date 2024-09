PRF não abre suspensão da carteira de motorista em rodovias federais desde 2021

Motoristas que são flagrados nas rodovias federais cometendo infrações de trânsito, passíveis de abertura de processo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não estão respondendo a estes ilícitos. São os casos de quando um veículo é flagrado trafegando com velocidade superior a 50% do limite máximo da rodovia, quando há embriaguez ao volante ou recusa ao teste do etilômetro.