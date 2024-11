Porque nós deixamos

Não Fale o Mal, nas duas versões (a dinamarquesa, de 2022, e a de Hollywood, em 2024), é um filme impressionante. Mesmo na edição amenizada pela tendência dos americanos de buscar obcessivamente o triunfo do bem e, na medida do possível, um final feliz, a crueldade ultrapassa o limite do imaginável, com direito à opressão retrosternal dos espectadores mais destemidos. Sabe aqueles tipos estranhos que gostam (!) de filmes de terror? Esses.