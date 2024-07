Entre novembro de 2020 e outubro de 2023, o homem por trás do ChatGPT, Sam Altman, patrocinou um estudo sobre distribuição de renda básica nos Estados Unidos: entregou US$ 1 mil mensalmente para cerca de 1 mil pessoas de baixa renda nos Estados de Texas e Illinois. Altman é o fundador da OpenAI, empresa que criou a inteligência artificial mais popular do mundo. A fortuna de Sam é avaliada em cerca de US$ 2 bilhões (a OpenAI é avaliada em US$ 86 bi, mas ele diz não ter ações da empresa).