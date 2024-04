O Comando Militar do Sul (CMS) realizou nesta sexta-feira (19), em Porto Alegre, solenidade para celebrar o Dia do Exército. A data serviu também para homenagear 24 pessoas, com medalhas, por suas boas relações com as Forças Armadas. A cerimônia aconteceu no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, em Porto Alegre.