Quarta em ranking mundial, marca de azeite de oliva gaúcha aposta na produção de condimentados

Com a propriedade de quem fechou 2024 na quarta posição entre as marcas de azeite de oliva mais premiadas do mundo, a Prosperato, de Caçapava do Sul, vai apresentando novas combinações ao mercado. Caso dos rótulos condimentados – também reconhecidos no Extra Virgin Olive Oil World Ranking (Ranking Mundial do Azeite de Oliva Extra Virgem, em inglês). Nessa categoria, ficou em segundo: