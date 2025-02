O que fez o tamanho da frota de aviação agrícola "decolar" nos útlimos 10 anos no Brasil

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul, atualmente, tem a segunda maior frota de aeronaves agrícolas do país, atrás do Mato Grosso. CASTOR BECKER JR / Sindag,divulgação

O tamanho da frota de aviação agrícola "decolou" em uma década no Brasil. O número de novos aviões agrícolas nos ares saltou para 2.722 nos últimos 10 anos. O crescimento, divulgou o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag), durante a 35ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz, em Capão do Leão, no Sul, chegou a 42% se comparado com o período anterior.

— Para se ter uma idéia do salto, desde 1947, quando a atividade começou, até 2012, foram registradas 1.400 aeronaves deste tipo. Nos últimos 10 anos, o número de novos aviões agrícolas saltou para 2.722, crescimento de 42% no Brasil só na última década — reforçou Gabriel Colle, diretor executivo do Sindag, que congrega, hoje, 95% das empresas no Brasil que prestam serviço de pulverização aérea.

A presença reforçada no céu, continua o dirigente, tem a ver com o melhor entendimento da tecnologia por parte do produtor e a percepção da eficiência da adoção da ferramenta nas lavouras.

Atualmente, o Rio Grande do Sul tem a segunda maior frota de aeronaves agrícolas do país, atrás apenas do Mato Grosso.