Antes de "atracar" no Cais, South Summit "desembarca" em meio a lavouras de arroz no RS

Antes de "atracar" no Cais Embarcadero, no Centro Histórico de Porto Alegre, o South Summit Brazil 2025 desembarcou, nesta semana, nas lavouras de arroz de Capão do Leão, no sul do Estado. No palco de inovação da 35ª edição da Abertura Oficial da Colheita do Arroz, a Arena Digital, a organização do evento apresentou as principais oportunidades para produtores e startups do agronegócio que estarão na programação entre os dias 9 e 11 de abril. Da adoção de drones a sistemas de sensoriamento remoto, são tecnologias desenvolvidas com o objetivo de ajudar o setor produtivo a avançar desafios climáticos, de produtividade e de rentabilidade.