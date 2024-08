Países voltam a importar carne de frango brasileira após o fim da doença de Newcastle no RS

Com a retomada de mais mercados que mantinham suspensas as exportações de frango de todo o Brasil, o Rio Grande do Sul deve intensificar as ações — e a pressão — para que a restrição fique ainda menor. O que quer dizer restrita ao raio de 10 quilômetros no entorno do foco já encerrado da doença de Newcastle em Anta Gorda, no Vale do Taquari. México e Chile levantaram o embargo para o país, mas mantêm para todo o território gaúcho, conforme o Ministério da Agricultura. A China também teria adotado esse critério, mas até o fechamento desta coluna, a informação não tinha sido confiramada pela pasta.