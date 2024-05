A solidariedade foi tanta que o leilão #LevantaRioGrande vai ter uma segunda edição neste sábado (18). Organizado por leiloeiros rurais do Estado, em uma iniciativa do Martelo Solidário, o evento reverterá a receita em prol das vítimas da catástrofe climática. Com transmissão pelo Lance Rural e pelo programa Cavalos — e retransmissão pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), terá no catálogo itens variados, de coberturas das raças crioulo e campeiro a obras de artes. Como o quadro feito pela artista Karina Koslowski, de Porto Alegre.