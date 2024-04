A baixa adesão ao programa Reconstrói no Campo I fez com que o prazo fosse prorrogado até 30 de junho. Com oferta de crédito com taxa de juro subsidiada, o projeto buscava atender à demanda de produtores familiares do Rio Grande do Sul afetados pelos temporais de junho e julho do ano passado. O diferencial do projeto está no aporte de R$ 4 milhões do governo do Estado para a equalização de linhas já existentes do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).