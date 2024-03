Uma uva de origem francesa produzida na Campanha e fermentada de forma "selvagem" é a escolha da Miolo para o primeiro rótulo da safra gaúcha de 2024 a chegar ao mercado. O produto foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira (25), no espaço da marca no Vale dos Vinhedos. O momento também marcou a celebração da vindima, como destacou Adriano Miolo, diretor-superintendente do grupo.