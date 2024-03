Em um intervalo de apenas três dias, a Secretaria Estadual de Agricultura emitiu dois alertas sanitários para a raiva herbívora no Rio Grande do Sul. O mais recente, nesta quinta-feira (13), veio após a confirmação de um caso da doença em Santa Catarina, próximo à divisa com o território gaúcho. Na segunda-feira (11), havia sido em razão de um foco registrado em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. Nesses casos, a iniciativa busca chamar a atenção e conscientizar produtores desses locais, em razão de serem áreas que não costumam ter registros.