É a partir da colheita, que será oficialmente aberta no Estado em evento de 21 a 23 deste mês, que se conhecerá o tamanho exato da safra de arroz. Com um plantio marcado por chuvas intensas, a cultura tem tido um desenvolvimento final com clima mais favorável. Os dias de maior luminosidade em uma etapa em que é definida a produtividade poderão fazer com que a redução do volume fique aquém do que se projetava. Presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do RS (Federarroz), Alexandre Velho avalia que o recuo fique “mais perto de 5% do que de 10%”: