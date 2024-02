O espaço do Tatersal do Cavalo Crioulo, dentro do Parque Assis Brasil, em Esteio, reuniu leiloeiros rurais do Rio Grande do Sul. O Encontro Sindiler Futuro & Tendências, realizado na terça-feira (27), deve se repetir no próximo ano. A ideia da iniciativa é conectar esses profissionais, explica Fábio Crespo, presidente do Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do RS (Sindiler):