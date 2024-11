O psicólogo do Botafogo, Paulo Ribeiro, publicou um desabafo em seu perfil no Instagram, após a vitória do time sobre o Palmeiras, pela 36ª rodada do Brasileirão. O profissional rebateu as críticas ao lado emocional do elenco, o que voltou a repercutir na última rodada, quando a equipe empatou com o Vitória e deixara temporariamente a liderança da tabela.