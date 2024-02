O branco em meio ao verde dos olivais que você vê na foto acima mostra a preparação para a 12ª Abertura da Colheita de Oliva do Rio Grande do Sul, que será realizada nesta sexta-feira (16), no Olivas de Gramado, na Serra. O processo consiste em, literalmente, fazer as azeitonas caírem da árvore (o que é feito com a ajuda de garfos manuais, elétricos ou, em algumas propriedades, com máquinas vibradoras).