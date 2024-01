Independentemente da variedade cultivada (e preferida para o consumo), há um ingrediente comum na produção brasileira de feijão, que tem encorpado as cotações da leguminosa: as condições climáticas adversas. Seja pelo excesso da umidade ou pela falta de, o tempo vem deixando suas marcas na colheita da primeira safra do país, com impacto sobre o preço. Nos últimos três meses, o preço da saca do feijão carioca, que tem o maior volume de produção no país, subiu 47,37% (para o tipo extra, nota nove), na Bolsinha de São Paulo.