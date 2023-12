A paixão pela pecuária de corte combinada com o objetivo de levar informação sobre a produção de carne nos Campos de Cima da Serra fizeram a gaúcha Maria Carolina Bühler de Azeredo trazer para casa a premiação no concurso CNA Jovem. Organizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a distinção reconhece iniciativas desenvolvidas por jovens líderes do agro, entre 22 e 30 anos, de todo o país. Técnica agropecuária e estudante de Medicina Veterinária, está no grupo de 10 destaques nacionais.