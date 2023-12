É por meio de ações como a negociação de acordos coletivos que a Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Rio Grande do Sul (Fetar-RS) busca reduzir a informalidade da categoria. A estimativa é de que 35% das cerca de 200 mil pessoas que são empregadas em atividades do campo estejam nessa situação. Ou seja, quando não há um vínculo formal entre quem contrata e quem é contratado. Falta de informação, tanto do empregado quanto do empregador, e de fiscalização, limitada por pessoal, são fatores que ajudam a explicar esse quadro, afirma João Cesar Larrosa, novo presidente da entidade: