Com o avanço do greening, que fez o Paraná decretar emergência fitossanitária, produtores e autoridades sanitárias do Rio Grande do Sul redobram a vigilância nos pomares para seguir mantendo o Estado livre dessa que é considerada a principal doença da citricultura mundial. Entre as ações de prevenção estão a conscientização, o monitoramento e a fiscalização. A Secretaria Estadual de Agricultura instalou e monitora, em parceria com a Emater, 198 armadilhas que fazem a captura do inseto psilídeo Diaphorina citri, vetor de transmissão da bactéria. Sem cura para o problema, a árvore afetada precisa ser eliminada.