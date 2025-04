Loja que vende 5 mil cucas por mês terá operação em shopping de Porto Alegre

Criada em 2019 e com sede e produção no bairro Bom Fim, a Da Vó Cucas abrirá uma loja no Pontal Shopping, em Porto Alegre, com uma área externa onde clientes poderão sentar para consumir os produtos. O investimento é de R$ 200 mil e a previsão é inaugurar em junho. A proprietária, Marla Kappaun, diz que o negócio surgiu do desejo de homenagear os avós, que eram donos de uma padaria.