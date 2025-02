Liberada obra do complexo com hotel, Boeing e museu da Varig

Foi liberada a licença que autoriza o início das obras do Complexo Temático Varig Vive, em Nova Petrópolis, na serra gaúcha. A entrega simbólica será feita pela prefeitura nesta sexta-feira (28) no próprio local onde o projeto turístico será construído. Diretor-presidente da Associação Varig Vive, Oscar Bürgel conta que, com o documento, vai começar a terraplanagem, enquanto são buscados investidores.