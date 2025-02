Uma saída para retomar trem turístico em trecho destruído da ferrovia

Outro resultado da reunião foi o governo do Estado ser chamado a participar das reuniões quinzenais do Ministério dos Transportes com a Rumo sobrea a Malha Sul. As ferrovias estão sucateadas há anos e a situação piorou na enchente, tirando qualquer ligação dos trilhos gaúchos com os de outros Estados. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, em entrevista à coluna ter novas ferrovias do Rio do Grande do Sul exigiria R$ 5 bilhões.