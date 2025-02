Turismo do RS teve pior desempenho do país em 2024

Não foi um bom ano para o turismo do Rio Grande do Sul. As atividades do setor fecharam 2024 com retração de 14,3%, o pior desempenho do país, segundo o IBGE. O Estado foi atingido pela enchente e sofreu com o fechamento do aeroporto, que dificultou a saída de gaúchos, mas também a vinda de visitantes. Outros desempenhos negativos foram de locais que sofreram com as queimadas, como o Mato Grosso (-12,5%).