Inadimplência volta ao recorde no RS; veja as cidades com mais devedores

A inadimplência entre os gaúchos começou o ano em alta e, em janeiro, voltou ao recorde de 40,9%. Esta patamar havia sido atingido em abril do ano passado, antes da enchente e de os birôs de crédito suspenderem negativações por 60 dias.

São quatro em cada 10 adultos com contas atrasadas, principalmente com bancos e financeiras, conforme o monitoramento da Serasa Experian. Isso supera 3,6 milhões de gaúchos inadimplentes. As dívidas vencidas somam R$ 21,3 bilhões, o que dá, em média, R$ 5.900 por devedor.

Cidades gaúchas com mais inadimplentes:

Porto Alegre 521 mil pessoas (devem R$ 3,4 bilhões) Caxias do Sul 148,5 mil pessoas (devem R$ 988 milhões) Canoas 145,8 mil pessoas (devem R$ 869 milhões) Pelotas 109,3 mil pessoas (devem R$ 584 milhões) Santa Maria 99 mil pessoas (devem R$ 578 milhões) Novo Hamburgo 84,9 mil pessoas (devem R$ 541 milhões) Passo Fundo 76,1 mil pessoas (devem R$ 477 milhões)

A partir desta segunda-feira (24), haverá renegociação de dívidas em agências dos Correios, em uma parceria com a Serasa. O atendimento é gratuito. No Rio Grande do Sul, serão 884 pontos de atendimento.

Forma de cálculo

Bastante completo, o indicador da Serasa Experian considera títulos protestados, dívidas vencidas com bancos e não bancárias (lojas em geral, cartões de crédito, financeiras, prestadoras de serviços como fornecimento de energia elétrica, água, telefonia, etc) e até cheque sem fundo. Ao não computar apenas a inadimplência do sistema financeiro, ela captura movimentos cíclicos, que, muitas vezes, se manifestam em bancos de 6 a 12 meses depois.

Lembre-se de que o ano prevê inflação e juro altos, combinação "fatal" para a inadimplência, alerta o economista da Serasa, Luiz Rabi. Ouça entrevista recente com ele no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha:

