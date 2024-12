Lojas do RS venderão 9% menos neste Natal, projeta entidade nacional

Vendas de Natal devem ser menores no RS Bruno Todeschini / Agencia RBS

Está chegando a principal data do ano para o varejo. As vendas do Natal de 2024 devem bater R$ 4,77 bilhões no Rio Grande do Sul, estima a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). É o quarto maior montante do país, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

No ano passado, o Estado ficava em terceiro no ranking nacional da entidade. Ainda na comparação com a previsão de 2023, a projeção de vendas está 9,32% menor.

No país, a CNC projeta faturamento de R$ 69,75 bilhões no varejo. O montante é 1,3% maior do em 2023, o que é um crescimento pequeno, bem abaixo da inflação. No Natal de 2019, antes da pandemia, foram R$ 73,74 bilhões. De um lado, a baixa taxa de desemprego favorece o consumo. De outro, o comércio já sente o impacto do retorno da alta do juro.

Principal responsável histórico pela geração de receitas do comércio varejista no Brasil, os super e hipermercados deverão representar 45% da movimentação financeira, seguidos pelas lojas especializadas em itens de vestuário, calçados e acessórios, com 28,8% do total, e pelos estabelecimentos voltados aos artigos de usos pessoal e doméstico, com 11,7%.

