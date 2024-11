Semana agitadíssima para uma decisão sobre juros

Semana agitadíssima para uma reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom). Tem nada mais nada menos do que a eleição na maior economia do mundo, que tem a moeda mais forte e que influencia direta e intensamente sobre a inflação brasileira, fator que a autoridade monetária daqui tem exatamente a função de controlar com a taxa de juro Selic. Ela está em 10,75%. A aposta geral é de que nesta quarta-feira o Banco Central vá elevá-la em 0,5 ponto percentual, mas até quanto e em qual intensidade será este ciclo de aperto monetário? Na reunião de setembro, o Copom elevou a Selic pela primeira vez em mais de dois anos.