"Se voltar um Trump turrão, nos beneficia", diz economista sobre agronegócio do RS

O cenário econômico dos Estados Unidos está um tanto nebuloso. As promessas de Donald Trump, que volta à Casa Branca, são claras, mas não se sabe como serão efetivadas. O país é o segundo maior destino das exportações gaúchas, atrás da China, mas é também um grande concorrente. Economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Antonio da Luz falou dos possíveis impactos no agronegócio em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.